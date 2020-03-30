Пандемия коронавируса приведет к рецессии в ФРГ в первой половине текущего года

Совет экономических экспертов при правительстве страны видит три возможных сценария промышленного упадка.

В предложенном сегодня отзыве говорится, что немецкая экономика претерпит значительный спад. Насколько тяжелыми будут последствия мер по борьбе с пандемией, станет ясно в ближайшие недели. По самому вероятному сценарию ситуация нормализуется в течение лета. В этом – лучшем — случае рост ВВП замедлится в среднем на 2,8 процента. В будущем году соответственно ожидается его увеличение на 3,7 процента. Если необходимы будут масштабные медицинские меры и остановка промышленных предприятий ВВП упадет на 5,4 процента. Эффект восстановления мощностей приведет к его росту на 4,9 процента. В худшем случае принятые меры правительства по поддержке экономики окажутся недостаточны. Ограничения будут продлены на осень и экономическое восстановление начнется лишь в 2021 году. Тогда ожидается спад ВВП на 4,5 процента и подъем лишь на 1 процент. Председатель экспертного совета профессор Ларс Фельд подчеркнул насущную необходимость информирования населения о мерах правительства. Ясно сформулированная стратегия нормализации обстановки сможет стабилизировать ожидания предприятий и уменьшить неуверенность рынков.

При любом развитии ситуации риоритетом остается защита здоровья и жизни граждан, отмечают германские эксперты.