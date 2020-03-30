Россия сокращает количество рейсов, которые проводили для возвращения туристов домой

Это объясняют тем, что большая часть работы в этой области уже сделана.

В Росавиации объявили, что большинство граждан, у которых была серьёзная необходимость вернуться в Россию, уже находятся в стране, и сейчас дипломаты решают каким образом забрать тех, кто приехать не успел. Об этом объявил руководитель федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько: «наиболее остро нуждающихся в вывозе граждан Российской Федерации мы, все-таки, перевезли уже за прошлую неделю. Поэтому будут составлены коллегами из МИДа приоритеты… В первую очередь мы будем продолжать вывоз граждан, которые заехали сейчас в страну временного пребывания после первого января 2020 года. А те, кто… на постоянном месте жительства или имеют двойное, тройное гражданство и, в общем-то, не собирался выезжать таким экстренным образом в Россию, то это будет следующий приоритет».

Министр транспорта Евгений Дитрих в свою очередь сказал сегодня, что за последнюю неделю в Россию вернули сто пятьдесят пять тысяч человек. По его словам, только за вчерашний день приехали более восьми тысяч туристов, и для этого власти организовали десятки чартерных рейсов.

Проблемы с возвращением домой возникают у Россиян, поскольку многие страны сейчас закрывают свои аэропорты для международных перелётов. Таким образом они борются с пандемией коронавируса.

Россия сейчас также приостановила пассажирское авиасообщение с другими государствами. За исключением спецрейсов, оно полностью прекращено с минувшей пятницы.

Таиланд готов продлить визы тем иностранным гражданам, которые не могут выбраться из страны из-за мер в связи с коронавирусом. Об этом в нашем эфире рассказала россиянка Евгения. В Таиланде число инфицированных превышает полторы тысячи человек. Популярный курорт Пхукет закрылся на въезд.

Около 10 тысяч туристов не могут выбраться с территории Гоа в Индии. Об этом нам рассказал один из них, Максим Подоприхин.

В МИДе России дают понять, что сделали все возможное в этой ситуации. Многие россияне давно сообщили о своем желании вернуться на родину, заполнены анкеты и списки, но люди зачастую даже не могут позвонить в колл-центры из-за того, что у них закончились деньги.

Также в МИДе констатируют, что многие россияне не могут оплатить билеты, поскольку авиакомпании предлагают слишком высокие тарифы.