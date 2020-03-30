Аэропорты России фиксируют падение пассажиропотока на 60%

Об этом сообщила Международная ассоциация воздушных гаваней. Динамика отражает ситуацию в 32-х крупнейших аэропортах России. Напомним, на минувшей неделе российские власти объявили о прекращении авиасообщения с другими странами, за исключением рейсов по вывозу граждан страны из-за рубежа.