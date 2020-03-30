Аэропорты России фиксируют падение пассажиропотока на 60%

Об этом сообщила Международная ассоциация воздушных гаваней. Динамика отражает ситуацию в 32-х крупнейших аэропортах России. Напомним, на минувшей неделе российские власти объявили о прекращении авиасообщения с другими странами, за исключением рейсов по вывозу граждан страны из-за рубежа.
2020-03-30T18:16:00+03:00
2020-03-30T18:17:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:16, 30 марта 2020
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