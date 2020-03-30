Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в России пока не принято

Традиционный формат мероприятия зависит от дальнейших ограничений в связи с пандемией, — рассказал «Эху Москвы» сопредседатель совета «Бессмертного полка» Сергей Лапенков. Организаторы акции настаивают, что люди должны учитывать опасность эпидемии и максимально снизить риски, связанные с выходом на улицу.