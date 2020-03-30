России удалось выиграть время для сдерживания коронавируса, — уверен Владимир Путин

Сегодня на встрече со своими полпредами он назвал работу властей профессиональной. Путин поручил полпредам и главам регионов проверить готовность всех медицинских учреждений страны.

Более 200 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Москве за последние сутки. Оперативный штаб уточняет, что из них 17 – дети. Более подробную статистику представила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 66 регионах РФ. География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% — это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе», — сказала Попова. Число жертв коронавируса, по уточненным данным, составляет 12 человек.

Люди должны более ответственно подходить к вопросу соблюдения карантина, — считает глава НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков.

В связи с большим количеством зараженных Минздрав готов привлечь дополнительных специалистов, в том числе из числа студентов медицинских вузов.

Пока рано говорить о необходимости продления карантинных мер. На это обращает внимание зам.директора Центра научных исследований Института эпидемиологии РАН Александр Горелов. Горелов считает, что тех, кто вернется в эти дни из-за границы без каких-либо симптомов, достаточно будет изолировать. В госпитализации необходимости нет.

Сегодня на самом высоком уровне заговорили о привлечении частной медицины к решению проблем в связи с коронавирусом. Между тем, у нее свои вопросы к властям. Так, в Санкт-Петербурге частная скорая «Скорис» пожаловалась на невозможность закупить средства защиты для врачей. На это обратил внимание генеральный директор компании Лев Авербах. Авербах утверждает, что это проблема не только частных Скорых, но и государственных.