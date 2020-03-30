Режим полной изоляции людей из-за распространения коронавируса начнут вводить во многих российских регионах

С призывом усилить меры выступил премьер-министр Михаил Мишустин.

Москва задает стандарт. Первой последовала ее примеру область – там также ввели карантин: выходить из дома разрешено только в случае необходимости – для обращения за экстренной медпомощью, выгула собак, в аптеку или продуктовый. Михаил Мишустин считает эти меры полностью оправданными – он рекомендовал другим регионам сделать то же самое.

Жесткий карантин уже ввела Чечня. Тех, кто его не соблюдает, будут штрафовать и принудительно доставлять домой, в общественный транспорт не пускают людей без масок и перчаток. В сети появилось видео, как чеченские силовики публично отчитывают нарушителей. Режим полной изоляции вводят даже в регионах, где инфицированных в настоящий момент нет. Например, в Забайкальском крае, где был зафиксирован один из первых случаев заражения в России, но сейчас с таким диагнозом никто не наблюдается. Власти регионов один за другим отправляют сових жителей на карантин. Об этом уже объявили в Мурманской, Вологодской, Калининградской, свердловской областях, республике Марий Эл Татарстане и так далее.

А в Башкирии, например, даже готовятся ввести «сухой закон», если из-за вынужденного карантина в республике зафиксируют рост домашнего насилия или числа других правонарушений. При этом в Санкт-Петербурге пока решили ограничиться изоляцией только пожилых людей. А жителям Ленинградской области хотят запретить выезжать за пределы района проживания.

Ранее СМИ писали о том, что в Москве для контроля за передвижением жителей в частности появится система индивидуальных QR-кодов.