С сегодняшнего дня в Москве введен режим изоляции для всех граждан, независимо от возраста

Согласно распоряжению мэра исключение делается только для тех, кто вынужден работать, а также для походов за продуктами и в аптеку. Можно выгуливать животных на расстояние 100 метров от дома. Сергей Собянин не исключил, что меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточаться.

Мэр Москвы согласовал ужесточение карантинного режима в Москве с Владимиром Путиным, — об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О планах ввести подобные жесткие ограничения на федеральном уровне Дмитрий Песков говорить не стал.

Муниципальный депутат Денис Шендерович решил подать административный иск к мэру Москвы из-за введения в столице режима изоляции без объявления режима ЧС. По его словам, Сергей Собянин не имел права вводить такие ограничения. «Для того, чтобы ввести такие чрезвычайные меры, должен быть нормативно-правовой акт, документ, а его может издать только на основании федерального конституционного закона президент и правительство. То есть они должны были ввести режим чрезвычайной ситуации, потому что пандемия – это чрезвычайные обстоятельства», — заявил он. Денис Шендерович добавил, что заявителями по иску вместе с ним могут стать все желающие.

На территории Московской введены такие же ограничения, как и в столице. Сегодня, кстати, губернатор Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским. Которые накануне объявили о якобы введении комендантского часа. По его словам, «ребята только что заступили на смену, они беспокоились о жителях, а «знатокам юриспруденции» тоже лучше не спекулировать на этой теме».

И Собянин, и Воробьев не могли самостоятельно принять решение об ужесточении норм самоизоляции – сказал в эфире «Эха Москвы» глава международной правозащитной организации Агора Павел Чиков.

Кстати, в законности указа о полной изоляции усомнился и сенатор Андрей Клишас.

Госдума завтра рассмотрит сразу в трех чтениях законопроект, наделяющий правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны или ее части. Также депутаты по ускоренной программе рассмотрят и закон о штрафах до 2 миллионов рублей и лишение свободы до 7 лет за нарушение карантина.

Меры по ограничению выхода москвичей из дома полностью оправданы, — считает первый зампред думского Комитета по законодательству, справедливоросс Михаил Емельянов. По словам Емельянова, в определенных случаях должны быть предусмотрены меры вплоть до запрета передвижения людей и патрулирование улиц Росгвардией.