Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным

В эфире телеканала «Фокс ньюс» президент США сказал, что беседа состоится сегодня. Американский лидер намерен обсудить с главой российского государства вопросы энергетики, торговли, борьбы с распространением нового коронавируса, а также, возможно, ситуацию в Венесуэле. Трамп предположил, что российский коллега поднимет вопрос об отмене санкций.
2020-03-30T17:31:00+03:00
2020-03-30T17:34:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2615805-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:31, 30 марта 2020
Загрузка комментариев...