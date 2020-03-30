Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным

В эфире телеканала «Фокс ньюс» президент США сказал, что беседа состоится сегодня. Американский лидер намерен обсудить с главой российского государства вопросы энергетики, торговли, борьбы с распространением нового коронавируса, а также, возможно, ситуацию в Венесуэле. Трамп предположил, что российский коллега поднимет вопрос об отмене санкций.