Владимир Путин: России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время

России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время, заявил Владимир Путин в ходе совещания с полпредами в федеральных округах. Президент отметил, что государство принимает все меры по борьбе с инфекцией, чтобы угроза не затронула большого количества людей, но нужно просчитывать все сценарии и учитывать опыт других стран. Он подчеркнул, что должны приниматься все необходимые в данной ситуации меры, даже если они кажутся не посвященным в проблему людям избыточными для России. Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.
2020-03-30T17:30:00+03:00
2020-03-30T17:32:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 30 марта 2020
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