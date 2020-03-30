Владимир Путин: России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время

России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время, заявил Владимир Путин в ходе совещания с полпредами в федеральных округах. Президент отметил, что государство принимает все меры по борьбе с инфекцией, чтобы угроза не затронула большого количества людей, но нужно просчитывать все сценарии и учитывать опыт других стран. Он подчеркнул, что должны приниматься все необходимые в данной ситуации меры, даже если они кажутся не посвященным в проблему людям избыточными для России. Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах.