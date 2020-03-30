Виктор Захарченко, отец бывшего полковника Дмитрия Захарченко, освободился после отбытия наказания

Виктор Захарченко, отец бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, освободился после отбытия наказания. Он был осужден за растрату средств.

Виктор Захарченко на момент освобождения находился в следственном изоляторе в Бийске. Осужден он был за растрату средств банка Московское ипотечное Агентство. Сообщалось, что Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен и получал зарплату в должности вице-президента правления Банка. Следствие вменило Виктору Захарченко растрату примерно 4 млн рублей. Свою вину Виктор так и не признал, считая, что его преследование используют для давления на сына. Дмитрий Захарченко, напомним, стал фигурантом громкого дела. В результате которого он получил 12.5 лет колонии строгого режима и лишен звания полковника.

Позднее Дмитрий Захарченко стал фигурантом еще одного уголовного дела о крупном взяточничестве.