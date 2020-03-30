Таксисты просят увеличить время бесплатной парковки в столице на период пандемии

Они объясняют это тем, что сейчас вынуждены перевозить грузы, а не людей.

Московская торгово-промышленная палата обратилась в мэрию с просьбой позволить легальным водителям такси бесплатно пользоваться стоянками в течение двадцати минут, а не пяти, как сейчас. На сайте органа сказано, что, поскольку клиентов больше нет, эти люди переключились с перевозки пассажиров на доставку продуктов, лекарств и средств индивидуальной защиты для тех, кто вынужден оставаться дома. Составители этого обращения считают, что сейчас было бы логично облегчить водителям жизнь, поскольку «это реальная помощь людям, переживающим нелегкие времена», и дополнительная возможность для водителей заработать необходимые деньги.

Также торгово-промышленная палата попросила ужесточить контроль за агрегаторами такси, которые нанимают нелегальных перевозчиков. Там считают, что такие практики подрывают и без того шаткое положение тех людей, которые работают по закону.

Официального ответа на это обращение еще не поступало. При этом, еще 21 марта на сайте change.org появилась петиция, где москвичи просили отменить платные парковки на этот период по всему городу. Она собрала почти восемь тысяч подписей.