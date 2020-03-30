Путин призвал полпредов не бояться принимать любые доступные меры для защиты населения от инфекции

Президент России призвал своих полномочных представителей в федеральных округах не бояться принимать любые доступные меры для защиты населения от инфекции. Об этом Владимир Путин сказал на совещании с полпредами. Работу должны вести власти всех регионов с учетом опыта других стран, добавил Путин.

Ограничение гражданских прав во всех странах неизбежно в условиях пандемии, однако российские власти могут продолжить давление на население даже после отмены ограничений из-за инфекции. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов. Сергей Смирнов отметил, что не поддерживает ограничения людей в правах, но это действенный способ обезопасить граждан от эпидемии.