Мундеп подаст иск против Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в Москве

Муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович намерен подать иск против мэра Москвы Сергея Собянина из-за введения режима всеобщей самоизоляции в столице. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы сейчас собираем коллег, кто готов выступить истцами. Я выложил форму, которую могут заполнить все желающие. Юрист формирует описательную и мотивировочную части иска. В ближайшее время, как только будет сформирован иск, мы его подадим», — сказал он.

Д.Шендерович назвал введение режима всеобщей самоизоляции в Москве незаконной мерой. «Для того, чтобы ввести такие чрезвычайные меры, должен быть нормативно-правовой акт, документ, а его может издать только на основании федерального конституционного закона президент и правительство. То есть они должны были ввести режим чрезвычайной ситуации, потому что пандемия – это чрезвычайные обстоятельства», — заявил он.

По его словам, до тех пор, пока власти официально не введут режим ЧС, у людей не будет юридических обстоятельств, которые позволят им впоследствии компенсировать убытки от пандемии.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима всеобщей самоизоляции в столице. Согласно указу мэра, москвичам разрешается покидать квартиру только в случае обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине и аптеке, выгула домашних животных, а также необходимости вынести мусор.