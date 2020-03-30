Верховная Рада уволила министров здравоохранения и финансов

Игорь Уманский и Илья Емец проработали в кабинете министров нового премьера Дениса Шмыгаля меньше месяца. Накануне правящая партия «Слуга народа» сообщила, что они подали в отставку. Депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко писал со ссылкой на источник, что Емец не смог наладить работу министерства и подготовить план противодействия коронавирусу. Как пишет РБК-Украина, назначить новых министров парламент не смог: предложенные кандидатуры не набрали необходимого количества голосов.

На Украине зафиксировано 480 случаев заражения, 11 человек умерли.