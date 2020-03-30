Московская торгово-промышленная палата просит власти разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе

Московская торгово-промышленная палата просит столичные власти разрешить легальным такси бесплатную 20-минутную стоянку в городе на период эпидемии коронавируса. Предложение за подписью главы профильного комитета МТПП Богдана Коношенко направлено руководителю московского Дептранса Максиму Ликсутову.

Инициатива объясняется тем, что водители такси из-за падения спроса на перевозку пассажиров переключились на доставку продуктов питания, лекарств и других товаров. Кроме того, комитет попросил московские власти также рассмотреть вопрос о субсидиях малым и средним предприятиям, которые работают в сфере пассажирских перевозок.