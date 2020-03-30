Путин: Объективное информирование россиян о ситуации с коронавирусом является лучшим ответом на слухи и домыслы

Объективное информирование россиян о ситуации с коронавирусом является лучшим ответом на слухи и злонамеренные домыслы, заявил Владимир Путин. По его словам, «не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, в том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам», — сказал президент в ходе совещания с полпредами в федеральных округах.

Президент попросил своих полпредов в округах обеспечить выполнение поручений по борьбе с коронавирусом. Он напомнил, что часть принимаемых мер напрямую затрагивает сферу ответственности региональных властей.