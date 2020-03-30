В России скончались еще трое пациентов с коронавирусом

Это подтвердили в Москве, Петербурге и Владимирской области. О смерти пациентки в одной из московских больниц сообщает со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У женщины был сахарный диабет. В управлении Роспотребнадзора Владимирской области сказали, что у скончавшегося пациента была пневмония, точная причина его смерти станет известна после исследования. Таким образом в России, с учетом последних данных, умерли 12 человек, у которых была подтверждена «коронавирусная инфекция».