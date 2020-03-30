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Эксклюзив Эха 16:21, 30 марта 2020

Депутат Емельянов считает оправданными штрафы для москвичей за нарушение карантина

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает оправданными жесткие ограничения и штрафы для москвичей за нарушение карантина.

«Мера вполне оправдана. Она помогает остановить распространение эпидемии. И нерабочую неделю, которых мы можем позволить себе только две-три, потому что потом наступит коллапс экономики, надо использовать наиболее эффективно. А если люди не работают, шатаются по улицам, жарят шашлыки, общаются друг с другом, то эффекта от этого нет. Экономика страдает, а пандемия распространяется», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



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