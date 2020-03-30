Яндекс создал индекс для оценки изоляции городов России в условиях пандемии

Для его определения собираются данные об использовании приложений Яндекса жителями крупных городов, — об этом нам рассказала руководитель проектов корпорации по информированию о коронавирусе Тоня Самсонова. Также индекс самоизоляции доступен для городов, в которых проживает более ста тысяч человек.
2020-03-30T16:03:00+03:00
2020-03-30T16:04:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 30 марта 2020
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