Яндекс создал индекс для оценки изоляции городов России в условиях пандемии

Для его определения собираются данные об использовании приложений Яндекса жителями крупных городов, — об этом нам рассказала руководитель проектов корпорации по информированию о коронавирусе Тоня Самсонова. Также индекс самоизоляции доступен для городов, в которых проживает более ста тысяч человек.