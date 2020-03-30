Денис Шендерович решил подать иск к мэру Москвы из-за введения режима изоляции без объявления чрезвычайной ситуации

Муниципальный депутат Денис Шендерович решил подать административный иск к мэру Москвы из-за введения в столице режима изоляции без объявления чрезвычайной ситуации. По его словам, мэр Москвы не имел права вводить такие ограничения. Денис Шендерович добавил, что заявителями по иску вместе с ним могут стать все желающие.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Сергей Собянин согласовывал с Владимиром Путиным ужесточение мер по борьбе с коронавирусом. Он считает, что это направлено на защиту интересов граждан.

Напомним, — с сегодняшнего дня в Москве а также в области запрещено выходить на улицу всем, кто не занят на работе, включая детей. Исключением являются походы за продуктами и в аптеку, а также выгул собак.