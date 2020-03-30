Число умерших пациентов с коронавирусом в России выросло до 12 человек

Последние смертельные случаи были отмечены в Москве, Петербурге и Владимирской области.

В городе Коврове Владимирской области умер 48-летний пациент с подтвержденным коронавирусом – об этом ТАСС сегодня днем сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Ранее у зараженного была обнаружена пневмония. В ведомстве подчеркивают, что точная причина смерти станет известна лишь после вскрытия.

Почти в то же время стало известно о смерти в Москве 84-летней женщины с положительным тестом на COVID-19. Она также страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Наконец, также сегодня о смерти еще одного пациента с тем же диагнозом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что в городе это уже как минимум вторая жертва коронавируса.

Между тем, общее число зараженных коронавирусом в России превысило 1800 человек, за последние сутки диагностировали около 300 новых случаев.