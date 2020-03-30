Болгария откладывает до следующего года процесс по переходу к евро на фоне пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировую экономику. Центральный банк страны заявил, что прежний график присоединения к банковскому союзу более не является реалистичным. Болгария ранее планировала начать переход на евро в июле этого года.
2020-03-30T15:31:00+03:00
2020-03-30T15:35:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 30 марта 2020
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