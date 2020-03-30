Болгария откладывает до следующего года процесс по переходу к евро на фоне пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировую экономику. Центральный банк страны заявил, что прежний график присоединения к банковскому союзу более не является реалистичным. Болгария ранее планировала начать переход на евро в июле этого года.