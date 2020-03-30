Режим полной изоляции вводится в еще одном российском регионе – в Вологодской области

В текущей ситуации это поможет в борьбе с коронавирусом, — сообщил губернатор Олег Кувшинников. В ближайшее время будет разработан порядок по контролю за соблюдением гражданами этого режима с привлечением работников полиции и Росгвардии.

Напомним, — режим изоляции для всех граждан с сегодняшнего дня введен в Москве и области. Разрешается выходить только за продуктами, в аптеку и выгуливать собак.

Сергей Собянин согласовывал с Владимиром Путиным принимаемые в Москве меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.