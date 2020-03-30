Летние Олимпийские Игры будут открыты в Токио 23 июля 2021 года

Об этом сегодня договорились представители МОК и власти Японии.

О том, что из-за пандемии коронавируса летние Олимпийские Игры в Токио в нынешнем году не состоятся, стало известно 24 марта. Когда глава МОК Томас Бах выступил с соответствующим заявлением. В организационном комитете Олимпиады допускали, что соревнования должны пройти в период с июня по сентябрь следующего года. Сегодня глава оргкомитета Игр Ёсиро Мори призвал руководство МОК поскорее определиться со сроками проведения соревнований. В результате стороны договорились о том, что Летняя Олимпиада в Токио будут открыта 23 июля 2021 года. А уже на следующий день состоится открытие и паралимпийских игр.

Изначально Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.