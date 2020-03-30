Из-за границы в первую очередь вывезут россиян, приехавших туда после 1 января

Количество подобных рейсов сократят с 31 марта.

Соотечественников, кто живет за границей на постоянной основе или имеет двойное или тройное гражданство, вывезут во вторую очередь. Сначала в страну вернули тех, кому это было срочно необходимо, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, в дальнейшем число рейсов будет сокращаться, чтобы тщательнее проверить каждого пассажира на коронавирус. Однако, как отметил глава Росавиации, сейчас осталось небольшое количество государств, где находятся россияне.

Всего, по данным Минтранспорта, за последние 10 дней домой вернулись 155 тысяч российских граждан. Из них 15 тысяч перевезли из стран, с которыми из-за коронавируса прекращено или ограничено авиасообщение.

На ближайшие дни запланированы рейсы по вывозу россиян из Индии, Танзании, с Маврикия и Сейшельских островов.