Песков: Сергей Собянин согласовывал с Владимиром Путиным принимаемые в Москве меры по борьбе с коронавирусом

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

По его словам, эти меры принимаются в интересах граждан. Песков воздержался от комментариев заявления сенатора Андрея Клишаса, который утверждает, что ограничивать передвижение граждан могут только парламент и президент.

Напомним, — с сегодняшнего дня в Москве введен режим изоляции для всех граждан, независимо от возраста. Сергей Собянин не исключил, что меры по борьбе с коронавирусом будут ужесточаться.

В Москве на сегодняшний день более 1200 инфицированных. За сутки выявлено более 200 новых случаев. Всего по России инфицированных более 1800.