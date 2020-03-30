Все ведомства работают эффективно над возвращением застрявших российских туристов – Кремль

В Кремле считают работу Минтранса и МИДа РФ эффективной по организации вывоза на родину застрявших за рубежом россиян, — сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это очень важное и очень ответственное направление работы. И действительно, очень ответственно и очень эффективно работают все наши соответствующие ведомства. И Минтранс, и, наверное, в первую очередь министерство иностранных дел работают не покладая рук», — рассказал Песков.

Ранее кабмин РФ поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, кроме рейсов для вывоза россиян, в связи с распространением в мире коронавируса.