МИД РФ: Многие россияне не могут оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний для возвращения на родину

Граждане РФ уже давно заявили о своем желании вернуться из-за рубежа, но многие не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Об этом заявили ТАСС в понедельник в МИД РФ, комментируя заявления авиаперевозчиков о необходимости россиянам еще раз определиться с желанием вернуться на родину.

«Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса. Даже позвонить в колл-центры они физически не смогут — деньги на телефоне в роуминге закончились, и они осуществляют связь, если найдут бесплатный интернет», — указали в дипведомстве.