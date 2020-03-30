Начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля, откладывается на неопределенный срок. Решение принято на заседании оперативного штаба.
Основной этап всероссийской переписи был запланирован на октябрь.
Начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля, откладывается
Начало всероссийской переписи населения, которая должна была стартовать на Чукотке 1-го апреля, откладывается на неопределенный срок. Решение принято на заседании оперативного штаба.