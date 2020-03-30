Решение о проведении акции «Бессмертный полк» в России пока не принято

Традиционный формат мероприятия зависит от дальнейших ограничений в связи с пандемией, — рассказал «Эху» сопредседатель совета «Бессмертного полка» Сергей Лапенков.

«В ближайшее время будут приняты решения (о проведении акции). И то, что пока проведение массовых мероприятий под запретом то и майские будут корректироваться», — сказал он.

Организаторы акции настаивают, чтобы люди учитывали опасность эпидемии и максимально снизили риски, связанные с выходом на улицу, добавил Сергей Лапенков.

««Бессмертный полк» — это проявление личной памяти, и каждый человек, как сочтет, так и проведет для себя — за столом в кругу семьи, необязательно быть в колонне. При серьезной опасности распространения пандемии, это мероприятие необходимо отменить, и человек должен понять для себя все риски — выходить или не выходить», — отметил он.