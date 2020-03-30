С завтрашнего дня будет сокращено количество авиарейсов для возвращения россиян из-за рубежа

Как сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, доставлять будут прежде всего тех, кто оказался за границей после 1-го января текущего года. Россиянам, которые постоянно живут там или имеют двойное или тройное гражданство, придется подождать.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день из-за рубежа вернулись около 150-ти тысяч россиян.