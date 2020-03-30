«Зоостанция» готова помочь москвичам пристроить домашних питомцев людей, у которых диагностировали коронавирус

Команда помощи животным «Зоостанция» готовы помочь москвичам пристроить домашних питомцев людей, у которых диагностировали коронавирус. Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» основатель проекта Екатерина Посысаева, изначально планировалось разместить животных в ветлечебнице.

«Изначально мы задумались, куда будут определены животные тех хозяев, которые заражены и оказались на карантине. Мы договорились с определением их (животных) в стационары. А теперь на наше обращение откликнулось большое количество людей, чтобы разместить животных у себя дома. Мы сейчас создаем базу добровольцев, которые предоставить жилье для животных, ориентируясь на положение», — сказала она.

Е.Посысаева добавила, что места в ветлечебнице остаются на тот случай, если питомцы будут нуждаться в медицинской помощи. Кроме того, сейчас обсуждается вопрос о юридическом оформлении содержания питомца.