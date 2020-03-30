В Москве вступили в силу дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса

В связи с этим многие заведения были вынуждены прекратить приём посетителей.

На улице Новый Арбат, необычно малолюдной сейчас, в первой половине понедельника, зайти можно только в несколько банков, аптек, продуктовых магазинов, а также в винную лавку. Остальные заведения уже закрыты.

Где-то витрины завесили большими чёрными пакетами и картонными коробками, а на стекло приклеили строгие объявления, что администрация закрыла магазин в связи с распоряжением мэрии.

Кто-то ограничивается тем, что заведение закрыто временно. Другие обещают, что их бизнес снова откроют шестого апреля и что администрация с нетерпением ждёт возможности снова принять гостей. В таких сообщениях к читателю обращаются не «уважаемые граждане», как в большинстве случаев, а, например, «дорогие друзья».

При этом почти во всех сетевых кафе и ресторанах работа не остановилась. Внутри видны сотрудники, которые готовят еду и выдают её курьерам. В таких местах на дверях висят объявления о скидках на доставку и заказы с собой, а также извинения за то, что не могут принять клиентов внутри.

Самое заметное обращение к покупателям оставил книжный магазин на Новом Арбате. Его сотрудники больших листах краской написали следующее «Время читать… это помогает», а в конце добавили название сайта своего интернет-магазина.

Несмотря на то, что власти разрешили не закрываться пунктам сотовой связи и банкам, некоторые такие отделения всё равно прекратили работу.