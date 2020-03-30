Падение цены на нефть бьет новые рекорды. Вслед за этим дешевеет рубль и акции.

Цена эталонной марки нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель, впервые с осени 2002 года. Она потеряла более 8% стоимости. Баррель нефти WTI торгуется на уровне 20 долларов за баррель. Негативную динамику задает ряд факторов: продолжающееся падение спроса, скорое прекращение сделки ОПЕК+ о снижении добычи, исчерпание свободного места в нефтехраниищах. Это, а также жесткое усиление карантинных мер в Москве и области из-за коронавируса оказывает давление на рубль. Курс доллара в ходе сегодняшних торгов превышал 80 рублей, а евро – 89. Реагирует и рынок акций – он открылся падением. В

минус ушли индексы Мосбиржи и РТС. Котировки крупнейших российских компаний снижаются. Почти 4% потерял «Аэрофлот», почти 3% «Сбербанк», дешевеют акции и в нефтяном секторе – по несколько процентов потеряли «Татнефть», «Газпром нефть», «Башнефть». Некоторым компаниям удалось частично отыграть.

Снижением ранее закрылись азиатские рынки, торги на европейских биржах начинаются падением