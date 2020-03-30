Около 20% жителей Москвы игнорируют призывы соблюдать карантин, — сообщил мэр столицы Сергей Собянин

Он пообещал, что меры контроля будут ужесточаться.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы последовать примеру Москвы и Подмосковья и ввести подобные ограничительные меры. Мишустин также добавил, что правительство одобрило инициативу о введении административной ответственности за нарушение карантина.

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев назвал пандемию коронавируса угрозой цивилизации и призвал россиян не паниковать. При этом он не исключил, что российские власти могут принять более жесткие меры в борьбе с коронавирусом.

Видеообращение Медведева было опубликовано сегодня ночью на странице в социальной сети ВКонтакте.