Общее число зараженных коронавирусом в России составило 1836 человек

Среди пациентов оказалось много молодых людей.

Общее число зараженных коронавирусом составило 1836 человек, за последние сутки диагностировали 302 новых случая. Примерно две трети из них приходится на Москву, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием. Всего же коронавирус был обнаружен в 71 регионе России.

В столичном оперштабе раскрыли более подробные данные о возрасте заболевших. Оказалось, что из 212 зараженных москвичей почти половина – молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Остальные – представители более старшего поколения, но есть среди инфицированных и 17 детей. Примерно каждый пятый заболевший в последние две недели посещал европейские страны. В штабе заверили, что все зараженные, а также те, кто близко с ними контактировали, находятся под медицинским наблюдением.

Статистика по выздоровевшим пока серьезно проигрывает числу новых случаев – полностью излечились пока лишь 66 человек.

Во Владимирской области сегодня умер мужчина, зараженный COVID-19. Если причина смерти от коронавируса подтвердится, он станет 10-й жертвой заболевания в России. Только что стало известно и о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой также был подтвержден этот диагноз.