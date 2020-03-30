Правительство Южной Кореи намерено выплатить населению от 300 до 800 долларов в качестве финансовой помощи на фоне пандемии коронавируса. Власти посчитали, что люди заслуживают компенсации за социальные и экономические неудобства. По предварительным оценкам, за субсидией смогут обратиться около 35-ти миллионов человек. Средства будут переданы гражданам в виде купонов и сертификатов на покупку товаров, — передает ТАСС.