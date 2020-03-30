Власти Москвы намерены постепенно ужесточать контроль за соблюдением карантина

К концу недели в столице должна заработать система, отслеживающая передвижения людей.

Столичная администрация рассчитывает, что в ближайшие дни будут готовы к работе информационные системы, которые позволят практически полностью контролировать перемещения горожан и профилактировать нарушения. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом. По его словам, готовится федеральный закон, регулирующий эту сферу. Собянин отметил, что введение нерабочей недели позволило столичным властям радикально усилить карантинные меры. Ужесточить требования решили после того, как стало понятно, что около 20% москвичей игнорируют призывы оставаться дома. Что касается тестирования, то, как утверждает мэр, на этой неделе в лаборатории, как государственные, так и частные, поступят новые системы. Власти также занимаются расширением сети коек в медучреждениях, для этого могут привлечь ресурсы частных клиник.

Как сообщают СМИ, в ближайшее время в Москве могут ввести систему индивидуальных QR-кодов, они будут использоваться для выхода из дома. Мэр Москвы Сергей Собянин не мог самостоятельно принимать решение о таком ужесточении норм карантина. Об этом в эфире «Эха» рассказал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков

Незаконными такие нормы назвал и сенатор Андрей Клишас