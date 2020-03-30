Сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении

По некоторым данным, деньги тратились по указанию сына лидера партии Владимира Жириновского.

Дело о хищении денег у молодежных организаций ЛДПР возбудили в августе 2018 года. В течение 2,5 лет следствие настаивало на проведении очных ставок с сыном Владимира Жириновского – депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. Такое требование предъявляли, поскольку обвиняемые утверждали, что тратили деньги по его указанию, пишет сайт «МВД.Медиа». По его данным, сам Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми. В результате, уголовное дело передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения без проведения такой процедуры. Однако сейчас материалы возвращены следователю для проведения очной ставки, на которой в СК настаивали изначально. Кроме того, необходимо организовать судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Владимир Жириновский и Игорь Лебедев пока не прокомментировали информацию об обвинениях в хищении сотрудников аппарата ЛДПР.