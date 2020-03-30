Газеты «Ведомости» и «Известия» приостановили выпуск печатных версий до 6-го апреля

Как говорят в редакции «Ведомостей», выходить некуда и газеты некому развозить. При этом сайт работает в обычном режиме. «Коммерсантъ» пока выходит в печатном виде. Отмену номеров в издании пока не обсуждали, — рассказал РИА главный редактор Владимир Желонкин.

Стоит напомнить, что печатные СМИ исключены из списка товаров первой необходимости, которыми можно будет торговать в нерабочую неделю с 30-го марта по 5 апреля.