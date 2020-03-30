Портал «Госуслуги» направил миллионам своих пользователей письмо с призывом помочь пожилым людям, оказавшимся в изоляции из-за пандемии коронавируса. Россиянам предложили сообщить о пожилых соседях или знакомых, которые нуждаются в помощи, — сообщает издание «Медуза».