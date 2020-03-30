Глава частной «скорой» в Питере пожаловался на дефицит защитных костюмов и масок

Частная скорая «Корис» в Санкт-Петербурге пожаловалась на невозможность закупить средства защиты для врачей. Как рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор скорой Лев Авербах, проблема заключается в том, что закупать необходимые сейчас респираторы и защитные костюмы просто негде.

«Я в своей публикации обрисовал проблемы, с которыми могут столкнуться врачи «скорой помощи», для всего города. У нас есть запас масок на какое-то время, костюмы, респираторы. Но когда начнется что-то серьезное, этих запасов нам не хватит. И купить их негде. И в этой связи врачи не будут защищены, в том числе и пациенты, значит, врачи не поедут к тяжелым пациентам», — сказал он.

Л.Авербах отметил, что это проблема не только частных скорых. Многие скорые города жалуются на нехватку масок и респираторов.

«Должны быть стратегические запасы, которые раздаются врачам, база должна быть какая-то, где бесплатно (или платно) выдаются средства защиты. Мне звонят меценаты, готовые предоставить средства для закупки. Но это нужно кому-то организовывать, наладить производство или поставку, и этим нужно было бы озаботиться еще два месяца назад», — сказал он.