В полиции опровергли сообщения о введении комендантского часа в Московской области

Ранее об этих мерах рассказывали отдельные сотрудники МВД.

В ведомстве пообещали провести проверку в отношении тех сотрудников полиции, которые вчера ездили по одному из подмосковных городов и через громкоговоритель служебного автомобиля объявляли о введении комендантского часа. Видео происходящего опубликовал телеграмм-канал Baza.

В сообщении от пресс-службы МВД сказано, что на территории Московской области такие меры на самом деле не вводились, а полицейские должны были рассказать местным жителям о необходимости соблюдения режима самоизоляции ,который действует с сегодняшнего утра. Полного запрета выходить на улицу с восьми вечера до восьми утра, о котором говорится на видео, он не подразумевает.

Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом власти Москвы и Подмосковья приняли вчера. Из дома можно выйти только чтобы сходить в магазин за продуктами, вынести мусор, погулять с собакой или при обращении за неотложной медицинской помощью. Также разрешается идти на работу, если человек всё еще обязан там находиться.