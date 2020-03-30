Госдума намерена в кратчайшие сроки принять закон о праве правительства на введение режима чрезвычайной ситуации

Уже завтра законопроект, наделяющий правительство правом вводить режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории государства может быть принят Госдумой. Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что норму можно рассмотреть сразу во всех чтениях на заседании во вторник. Проект закона был внесен в Госдуму несколько дней назад.

В документе также говорится о наделении кабмина правом устанавливать правила поведения при ЧС, «обязательные для исполнения гражданами и организациями». Само понятие чрезвычайной ситуации будет расширено так, чтобы оно включало «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Кабмин получит право координировать государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС, ограничивать торговлю лекарствами по определенному списку, регулировать обращение с особо важными препаратами и вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Завтра также Госдума рассмотрит законопроект об уголовном наказании за нарушение карантина. Максимальным наказанием по этой статье будет лишение свободы на срок до 7 лет