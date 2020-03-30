За соблюдением карантина в Чечне, по некоторым данным, следят силовики, вооруженные трубами

Такие видео появились в интернете.

В социальных сетях распространяют видео с чеченскими полицейскими, которые дежурят на дорогах с полипропиленовыми трубами в руках. Кадры опубликовала «Новая газета». Как пишет издание, жителей Чечни без масок вытаскивают из машин и избивают этими трубами. При этом средств защиты от вируса в республике не хватает и власти призывают делать их предлагают самостоятельно.

В свою очередь спикер Чеченского парламента Магомед Даудов и региональный министр МВД Руслан Алханов предупредили о мерах, которые будут применять к нарушителям режима карантина, он действует в республике с воскресенья. В частности, как отмечает «Новая газета», против них могут применить незаконные методы воздействия. Сейчас в Чечне разрешено покидать свои дома только, если необходимо пойти за продуктами или лекарствами.

В руководстве Чечни пока не прокомментировали сообщения об избиении трубами нарушителей режима карантина.