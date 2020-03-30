302 новых случая заражения коронавирусом выявлены в России

Новые случаи зафиксированы в 35 регионах страны.

Всего в стране зарегистрировано 1836 заболевших в 71 регионе. Число выписанных пациентов увеличилось до 66 человек.

Это сообщает Оперштаб.

Летальных исходов за весь период зафиксировано 9.