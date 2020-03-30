В Японии ждут предложений о новых датах проведения Летних Олимпийских Игр в Токио

Соревнования должны были пройти нынешним летом, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Глава оргкомитета Олимпиады 2020 Ёсиро Мори заявил, что ждет звонка от президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха уже на этой неделе. В надежде получить информацию о новых сроках проведения игр. Ранее в организационном комитете Олимпиады допускали, что соревнования должны пройти в период с июня по сентябрь следующего года. Однако сегодня агентство Киодо со ссылкой на источники в оргкомитете токийских Игр сообщило, что наиболее вероятным месяцем для открытия летних Олимпийских игр в 2021 году является июль. Добавлю, что поторопиться с определением новых дат проведения соревнований призывают МОК и различные международные спортивные федерации. Которым необходимо сформировать свой календарь.

О переносе Олимпиады на год из-за пандемии коронавируса МОК сообщил 24 марта. Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.