ФСБ пресекла незаконный вывоз из России в Казахстан 19 тонн медицинских масок, перчаток и дезинфекторо

ФСБ пресекла незаконный вывоз из России в Казахстан 19 тонн медицинских масок, перчаток и дезинфекторов, — сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление службы по Курганской и Тюменской областям. Уточняется, что груз следовал из Екатеринбурга. В России действует запрет на вывоз медицинских масок, костюмов химической защиты, медицинских перчаток и респираторов. Срок действия запрета до 1-го июня этого года.
2020-03-30T11:32:00+03:00
2020-03-30T11:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 30 марта 2020
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