ФСБ пресекла незаконный вывоз из России в Казахстан 19 тонн медицинских масок, перчаток и дезинфекторо

ФСБ пресекла незаконный вывоз из России в Казахстан 19 тонн медицинских масок, перчаток и дезинфекторов, — сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление службы по Курганской и Тюменской областям. Уточняется, что груз следовал из Екатеринбурга. В России действует запрет на вывоз медицинских масок, костюмов химической защиты, медицинских перчаток и респираторов. Срок действия запрета до 1-го июня этого года.