Правительство распределит 33 миллиарда рублей между 77 регионами для создания новых койкомест в больницах, — сообщает Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, заболевшие в регионах должны получить своевременную медицинскую помощь. Мишустин призвал губернаторов последовать примеру Москвы в борьбе с вирусом и ввести режим всеобщей самоизоляции.