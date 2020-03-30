Правительство распределит 33 миллиарда рублей между 77 регионами для создания новых койкомест в больницах, — сообщает Интерфакс со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина. По его словам, заболевшие в регионах должны получить своевременную медицинскую помощь. Мишустин призвал губернаторов последовать примеру Москвы в борьбе с вирусом и ввести режим всеобщей самоизоляции.
2020-03-30T11:32:00+03:00
2020-03-30T11:33:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 30 марта 2020
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