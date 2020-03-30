Московская биржа открылась снижением курса рубля

Вместе с ним падают и российские акции.

За один доллар на столичной бирже этим утром дают восемьдесят рублей и восемнадцать копеек, что примерно на полтора процента больше, чем вчера. Причем при открытии торгов он подскочил почти на два с половиной процента, но затем курс снизился.

Евро вырос примерно также и стоит сейчас восемьдесят восемь рублей и восемьдесят копеек.

С акциями сейчас происходит то же самое. Вслед за рублём, почти два процента потеряла Московская биржа, а еще на полпроцента снизился и индекс РТС.

При этом, агентство «Интерфакс» пишет, что Центральный Банк России заранее принимал меры по снижению волатильности финансовых рынков и еще минувший четверг продал валюту более чем на тринадцать миллиардов рублей. Такие операции регулятор проводит с десятого марта.

Также снижается и цена на нефть. Баррель нефти Brent потерял этим утром более семи процентов стоимости, и дают за него сейчас чуть менее двадцати трёх долларов.